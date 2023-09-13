التضامن مع الأشقاء واجب.. «ميسترال» المصرية تتحول لمستشفى ميداني للشعب الليبي|فيديوجراف

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لـ القوات المسلحة، اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية للأشقاء في ليبيا.. لدرجة أن أستخدمت حاملة الطائرات «ميسترال» المصرية كمستشفى ميداني.

مصر ترسل 7 طائرات إغاثة إلي ليبيا والمغرب

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات والعناصر المتجهة لليبيا ببذل أقصى جهد للتخفيف من آثار الكارثة الإنسانية.

وقال الرئيس، إن حجم الضرر الناتج عن الكوارث الإنسانية في ليبيا والمغرب كبير جدًا ويتطلب أن نتضامن مع الأشقاء في هذه الظروف الصعبة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: