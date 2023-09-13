كنز فيتامينات.. دراسة تكشف فوائد ابتلاع بذر البطيخ

يعتقد الكثير أن بلع بذور البطيخ قد تؤثر علي الإنسان ويمكن أن تلحق به بالضرر.

ولكن أكدت دراسة ان البطيخ نفسه يقدم كثيرا من الفوائد منها تخفيف آلام العضلات، وتحسين للبشرة، والمساهمة في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

وقالت أخصائية التغذية لورين ماناكر قولها "إن بذور البطيخ مصدر طبيعي للمنجنيز والفوسفور والبوتاسيوم والبروتين والأحماض الدهنية الأساسية والحديد والزنك" وفقا لسكاي نيوز عربية.

حيث أن يحتوي البطيخ على عناصر غذائية رئيسية مضادة للأكسدة تدعم الوقاية من الأمراض والصحة العامة".

ويلعب المغنيسيوم الموجود في البذور دورا كبيرا في إنتاج الطاقة وتحسين وظيفة الأعصاب والحفاظ على ضغط الدم .

وتوفر البذور أيضا أحماضا دهنية تخفض مستويات الكوليسترول وتقلل من فرص الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.