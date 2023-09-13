المدير الرياضي لـ بيراميدز: قادرون على حصد لقب دوري أبطال أفريقيا

قال الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن روح الفريق ظهرت بشدة خلال فترة الإعداد الأخيرة سواء في مصر أو تركيا، وأظهرت أن الفريق قادر على المنافسة في كل البطولات وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا في أول مشاركة له في البطولة هذا الموسم.

وأضاف "سعيد"، خلال حفل الكشف عن ملابس النادي للموسم الجديد، وتحديد الشراكة التجارية مع شركة my whoosh، أن بيراميدز يمتلك فريقا مميزا للغاية والمجموعة الحالية قادرة على تحقيق كل الألقاب والبطولات خلال الموسم المقبل.

شدد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، على أن الجميع تعاهد على تحقيق أهداف وطموحات النادي في موسمه المقبل ومع نهاية الموسم سيرى الجميع ذلك.