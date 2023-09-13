نقل سيدة تعرضت لهجوم سمكة قرش في دهب لمستشفى شرم الشيخ الدولي..تقرير طبي

كشفت مصادر طبية بجنوب سيناء أن السيدة زينب أحمد محمد ٣٤ سنة من كامب شيزار الإسكندرية والتي تعرضت لهجوم من سمكة قرش أن حالتها مستقرة وتخضع للعلاج بمستشفى شرم الشيخ .

وقالت مصادر بمدينة دهب إن السيدة المصرية التي تعرضت لهجوم سمكة القرش كانت تسبح على بعد ٢٤ مترا من الشاطئ في منطقة اللاجونا بدهب .

وأعلنت وزارة البيئة عن إغلاق الشاطئ الذي تعرضت فيه المصطافة المصرية لهجوم سمكة قرش والتنسيق مع محميات جنوب سيناء ومحافظة جنوب سيناء في تلك الإجراءات .

وقامت المحميات بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء و غواصين من دهب بعمل دوريات بحرية لاصطياد سمكة القرش التي هاجمت السيدة المصرية .

ظهور القرش

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