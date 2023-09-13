البيئة تغلق أحد شؤاطئ دهب بعد تعرض سيدة مصرية لهجوم قرش

قررت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، غلق أحد شؤاطئ مدينة دهب بجنوب سيناء بعد تعرض مواطنة مصرية للإصابة بسبب هجوم لسمكة قرش وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتشكيل لجنة عاجلة لتقييم الموقف والوقوف على أسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطئ.

كما وجهت بمتابعة حالة المواطنة المصابة، وأفادت الجهات الطبية باستقرار الحالة الصحية لها وإجراء كافة الإسعافات الفورية لها، ويتم متابعة حالتها الصحية أول بأول.

حادث هجوم سمكة قرش

كان بلاغ ورد إلى غرفة العمليات بالوزارة بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على أحدى المصطفات، وتم رفع حالة الاستعداد بالمحمية والتنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء وكافة الجهات المعنية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الواجبة.