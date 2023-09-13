بتر الذراع اليسرى.. تفاصيل التقرير الطبي لهجوم سمكة قرش على سيدة بدهب

بتر في الذراع اليسرى.. هذا ما جاء في التقرير الطبي الذي أصدره مستشفى دهب العام للسيدة زينب أحمد محمد ٣٤ سنة من الإسكندرية إثر تعرضها لهجوم سمكة قرش بشاطئ اللاجونا بدهب .

وكان التوصيف ادعاء حادث اثناء السباحة على شاطئ دهب بمنطقة لاجونا دهب .

وظهرت سائحة مصرية في فيديو مباشر تحكي واقعة هجوم قرش على سيدة مصرية وهجومه ومحاولة إنقاذ السيدة التي تعرضت للهجوم وأمن الفندق يجري لها الإسعافات اللازمة .

وأعلنت وزارة البيئة عن إغلاق الشاطئ الذي تعرضت فيه المصطافة المصرية لهجوم سمكة قرش والتنسيق مع محميات جنوب سيناء ومحافظة جنوب سيناء في تلك الإجراءات .

وقامت المحميات بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء و غواصين بدهب بالقيام بدوريات بحرية لاصطياد سمكة القرش التي هاجمت السيدة المصرية .

هجوم القرش بدهب