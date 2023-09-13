البيئة: رفع حالة الاستعداد بمحميات جنوب سيناء بعد تعرض مواطنة لهجوم سمكة قرش

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه تم اتخاذ قرار بغلق أحد شواطئ مدينة دهب بجنوب سيناء اثر تعرض مواطنة مصرية للاصابة من هجوم سمكة قرش وذلك بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء.

ووجهت وزيرة البيئة على الفور فريق عمل المحميات الطبيعية بجنوب سيناء بتشكيل لجنه عاجلة لتقييم الموقف والوقوف على اسباب هجوم سمكة القرش وتمشيط الشاطئ.

وبمتابعة حالة المواطنة المصابة أفادت الجهات الطبية باستقرار الحالة الصحية وإجراء كافة الإسعافات الفورية لها، ويتم متابعة حالتها الصحية أولا بأول.

كان بلاغ ورد الى غرفة العمليات بالوزارة بوقوع حادث هجوم سمكة قرش على إحدى المصطافات ، وعلى الفور تم رفع حالة الاستعداد بالمحمية و التنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء وكافة الجهات المعنية مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الواجبة.