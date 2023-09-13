تراجع العجز التجاري في تونس إلى حوالي 3.9 مليار دولار

تراجع العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الـ8 الأولى من سنة 2023 إلى حوالي 3.9 مليارات دولار مقابل أعلى من 5.8 مليارات دولار بالفترة ذاتها من سنة 2022.



وأشار المعهد التونسي للإحصاء في نشرة له حول التجارة الخارجية اليوم،نقلتها وكالة الأنباء السعودية “واس” إلى أن هذا التراجع مرده ارتفاع الصادرات بنسبة 10.1 بالمئة لتبلغ حوالي 13 مليار دولار مقابل حوالي 11.7 مليار دولار خلال الأشهر الـ8 الأولى من السنة الماضية.



كما تراجعت الواردات بنسبة 1.8 بالمئة لتبلغ 16.8 مليار دولار في الفترة بين يناير وأغسطس 2023 مقابل حوالي 17 مليار دولار السنة الماضية.



تحسن الصادرات

ويعود تحسن الصادرات إلى تحسن أداء العديد من القطاعات على غرار المنتجات الفلاحية والغذائية" النسيج والملابس والجلود" مقابل تراجع صادرات المنتجات الطاقوية والفوسفات ومشتقاته.