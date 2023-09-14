تفاصيل هجوم سمكة قرش دهب على سيدة مصرية

واقعة مفجعة تعرضت لها سيدة مصرية من محافظة الإسكندرية حيث قررت أن تقضي إجازتها الصيفية في مدينة دهب إلا أن القدر كان له رأي آخر حيث تحولت العطلة إلى مأساة بعد أن هاجمتها سمكة قرش مفترسة .

سمكة قرش تهاجم سيدة مصرية

كشفت مصادر طبية بجنوب سيناء أن السيدة زينب أحمد محمد ٣٤ سنة من كامب شيزار الإسكندرية والتي تعرضت لهجوم من سمكة قرش أن حالتها مستقرة وتخضع للعلاج بمستشفى شرم الشيخ .

وقالت مصادر بمدينة دهب إن السيدة المصرية التي تعرضت لهجوم سمكة القرش كانت تسبح على بعد ٢٤ مترا من الشاطئ في منطقة اللاجونا بدهب .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.