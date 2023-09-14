بالصور.. هيئة قضايا الدولة تكرم عضوي المجلس الأعلى لها

أقام المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة حفل تكريم لكلا من نائبي رئيس قضايا الدولة عضوي المجلس الأعلى للهيئة:

المستشار رفعت محمد المحلاوي رئيس قطاع غرب الدلتا ثان.

والمستشارة مرزوقة اسماعيل عبد السلام رئيس قطاع غرب الدلتا أول.

اللذين اكتمل عطائهما تقديراً واعتزازا لما قدموه من عمل قضائي عظيم للهيئة والقضاء المصري الشامخ.

حضر الاحتفال المستشارون رؤساء المحاكم بمحافظة الإسكندرية:

رئيس المحكمة الاقتصادية

ورئيس محكمه غرب الإسكندرية

ورئيس نادي القضاة بالإسكندرية

ورئيس نادي قضاه مجلس الدولة بالإسكندرية

ورئيس نادي هيئة النيابة الإدارية بالإسكندرية

ورؤساء الفروع بقطاع غرب الدلتا.

كما حضر الحفل لفيف من المستشارين وأعضاء الهيئة بالإسكندرية، كما حضر كل من نواب رئيس الهيئة:

المستشار عبد العال جرنة رئيس إدارة التفتيش الفني.

والمستشار محمد حسن الأمين العام.

والمستشار دكتور عبد الحميد نجاشي نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية.

والمستشارون الأمناء العامون المساعدون:

المستشار دكتور فوزي شادي

والمستشار دكتور محمود عرفات

والمستشار وليد عناني

والمستشار أحمد سعد المشرف على مكتب معالي المستشار رئيس الهيئة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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