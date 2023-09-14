روسيا تدمر 11 مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق شبه جزيرة القرم.

ويستمر نظام كييف، في استخدام الهجوم المضاد،ضد روسيا بعد شنت عليها الحرب في فبراير 2022 ويأتي في مقدمة الهجوم المضاد استخدام المسيرات الهجومية ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، وكذلك محاولة مهاجمة السفن الحربية والمدنية الروسية في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى استهداف جسر القرم، الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.



وحددت موسكو منذ إنطلاق الحرب، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، بحسب زععمها أنها تقضي على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.