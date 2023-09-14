مفاجآت في التشكيل المتوقع للأهلي بالسوبر الأفريقي| شاهد

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، تفاصيل تشكيل لاعبي الأهلي في لقاء السوبر الأفريقي.

وقال مصدر، في تصريحات إذاعية لبرنامج “مع شوبير”: “بيرسي تاو على وصول من جنوب أفريقيا للمشاركة في المران الأخير، وموديست خارج التشكيل بنسبة 80%، ويعتبر التشكيل أشبه بآخر مباريات اختتم بها الأهلي الموسم الماضي”. ؜

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم، على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي، والمقررة إقامتها في التاسعة مساء غد، الجمعة، على نفس الملعب.

ويقود المران السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، لتنفيذ بعض الجمل التكتيكية التي ينوي تنفيذها في مباراة السوبر الأفريقي.

ويلقي السويسري محاضرة فنية اليوم، لشرح نقاط القوة والضعف في المنافس، مع مشاهدة بعض التسجيلات للفريق الجزائري في مبارياته الأخيرة، لتجهيز الخطة اللازمة للفوز باللقب.