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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فوز طالب بجامعة الأزهر بمنصب مسئول العلاقات الخارجية بالاتحاد المصري لطلاب الصيدلة

صدى البلد

أسفرت الانتخابات التي تمت لاختيار منصب مسئول العلاقات الخارجية بالاتحاد المصري لطلاب الصيدلة عن فوز الطالب محمد أشرف، المقيد بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة، جامعة الأزهر بالقاهرة بعد حصوله على معظم أصوات الجمعية العمومية المقامة بجامعة الأهرام الكندية لهذا العام، والتصويت له من قبل ممثلي جميع الجامعات المصرية؛ صرح بذلك الدكتور عبد الناصر المغازي، عميد كلية الصيدلة بنين  بالقاهرة، مقدمًا التهنئة إلى الطالب محمد أشرف، سفير جامعة الأزهر، بهذه الثقة الكبيرة التي تعزز وتعكس الثقة في أبناء الجامعة الأزهرية مهد الوسطية والاعتدال في العالم.

وأوضح عميد الكلية أن الاتحاد المصري لطلاب الصيدلة تم تأسيسه عام 1982م وهو الممثل الرسمي لطلاب الصيدلة على مستوى الجمهورية، ويشمل أكثر من خمسة آلاف عضو، ويمثل جميع طلاب الصيدلة وحديثي التخرج في شتى الملتقيات الدولية، مضيفًا أن الطالب   محمد أشرف سوف يتواصل مع الوزارات والهيئات الحكومية والغير حكومية وشركات الأدوية في المجال الطبي والمنظمات العالمية وصناع القرارات لعمل تعاونات مختلفة لخدمة طلاب الصيدلة والمجتمع المصري، إضافة إلى تمثيل طلاب الصيدلة وحديثي التخرج بالمؤتمرات المختلفة.

الصيدلة جامعة الاهرام الكندية الجامعات جامعة الأزهر

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