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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تأهل جماعي لمصر لنهائي السباحة بالزعانف في دورة ألعاب البحر المتوسط الشاطئية

صدى البلد

شهدت تصفيات منافسات السباحة بالزعانف لدورة ألعاب البحر المتوسط المقامة بمدينة هيراكليون باليونان تأهل جماعي للاعبي ولاعبات مصر للنهائيات التي تقام مساء اليوم .


وفي منافسات ال50 متر سباحة بالزعانف سيدات تأهل للنهائي لوجين شوقي وبسملة صبحي.


وفي منافسات السباحة تحت الماء تأهل لنهائي 50 متر سيدات جميلة علي وسلمى سعد .


وفي منافسات 100 متر مونو رجال تأهل للنهائي طارق حسن وسيف الدين أيمن.


وفي منافسات 100 متر سباحة بالزعانف رجال تأهل للنهائي أحمد هشام.


وفي منافسات 200 مونو سيدات تأهل للنهائي ندى مجدي وجميلة علي.
وفي منافسات 200 متر سباحة بالزعانف سيدات تأهل للنهائي لوجين شوقي وبسملة صبحي.
وفي منافسات 400 متر مونو رجال تأهل للنهائي محمود وليد وإبراهيم أحمد فتحي.
وفي منافسات 4x100 متر مونو مختلط تأهل للنهائي منتخبنا المكون من سيف الدين أيمن ومنة الله محمد وطارق حسن وجميلة علي.


وتقام النهائيات للسباحة بالزعانف مساء اليوم كانت بعثة منتخب الغوص والإنقاذ وصلت إلى اليونان فجر أمس ببعثة برئاسة سامح الشاذلي رئيس الاتحاد.

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