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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحوار الوطني يناقش تشخيص الحالة السكانية في مصر لصياغة المخرجات

الحوار الوطني
الحوار الوطني

عقد الحوار الوطني أمس، الأربعاء، الجلسة الثانية المتخصصة والمغلقة والمتعلقة بقضية" تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية"، والمدرجة على جدول أعمال لجنة القضية السكانية بالمحور المجتمعي، وذلك في إطار استكمال جلسات الحوار الوطني المغلقة والمتخصصة.

 وتناولت الجلسة المقترحات والتوصيات المتعلقة بالقضية السكانية، والتي طرحت خلال الجلسة العامة والمتخصصة السابقة لما لقضية السكان من أهمية وتأثير كبير على مستوى التنمية.

وشملت المقترحات والتوصيات عددا من القضايا المتعلقة بالسكان من بينها الرائدات الريفيات الرعاية الصحية والصحة الإنجابية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

وخلال الجلسة، أكد الحاضرون أهمية الدور العظيم الذي تقوم به الدولة المصرية من خلال المبادرات والاستراتيجيات التي تطلقها الدولة، وأيضًا المؤتمرات الدولية وآخرها المؤتمر الدولي للصحة والسكان الذي أقامته الدولة خلال الأيام السابقة برعاية وحضور رئيس الجمهورية وما توصل إليه من توصيات هامة وقوية.

جاء ذلك بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين بمراعاة التوازن في التمثيل بين المشاركين.

وانتهى الحضور ببلورة عدد من المقترحات والتوصيات التي من شأنها أن ترفع لمجلس أمناء الحوار الوطني، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية.

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