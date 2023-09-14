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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال بلماضي: من يسرب تشكيل الجزائر خائن للوطن

جمال بلماضي
جمال بلماضي

أعرب جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن غضبه من تسريب التشكيل الأساسي للخضر قبل الموعد الرسمي للإعلان عنه.

وقال بلماضي في تصريحات لقناة النهار الجزائرية:" أمر خطير يحدث، يوجد خائن يسرب تشكيل منتحب الجزائر الأساسي قبل المباريات”.

وأضاف:" التشكيل الأساسي معلومة مهمة وحساسة، سبق وأن حدثت أمور كهذه في مباريات مصيرية وقام بفعلته وهو سعيد بذلك".

وتابع:" يوجد شخص خبيث إن صح القول يسرب المعلومة لشخص آخر خائن، وحقيقة لا أعرف من يكون، رغم أنني حذر في هذا الموضوع لأنه وظيفتي”.

وتغلب منتخب الجزائر على السنغال بهدف دون رد، في المباراة  الودية التي أقيمت على ملعب الأخير “عبد الله واد”.

يذكر أن منتخب الجزائر ضمن التواجد في بطولة أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

الجزائر بلماضي منتخب الجزائر السنغال أمم إفريقيا 2023

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