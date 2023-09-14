بوتين يوجه بتطوير العلاقات مع دول الجوار والحلفاء

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أعضاء مجلس الأمن الروسي بتطوير العلاقات مع دول الجوار والحلفاء.



وبحث مجلس الأمن الروسي اليوم تنمية العلاقات مع دول الجوار والحلفاء مع روسيا، وضمان مصالح البلاد في العلاقات مع الدول غير الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

يتوجّه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، إلى روسيا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غداً الجمعة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت وكالة أنباء بيلتا في بيلاروس، اليوم، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو سيتوجه إلى روسيا لإجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة.

وأفادت الوكالة أن الموضوعات الأساسية التي سيبحثها الجانبان ستتركز على "قضايا دولية وأخرى إقليمية".