موجز السوشيال| مفاجآت في التشكيل المتوقع للأهلي بالسوبر الأفريقي.. ولاعب ألماني بالدوري السعودي يعلن إسلامه

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، تفاصيل تشكيل لاعبي الأهلي في لقاء السوبر الأفريقي.

وقال مصدر، في تصريحات إذاعية لبرنامج “مع شوبير”: “بيرسي تاو على وصول من جنوب أفريقيا للمشاركة في المران الأخير، وموديست خارج التشكيل بنسبة 80%، ويعتبر التشكيل أشبه بآخر مباريات اختتم بها الأهلي الموسم الماضي”.

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، دخول لاعب ألماني بالدوري السعودي الإسلام.

وكتب عبر فيسبوك: “لاعب نادي الطائي السعودي المدافع الألماني روبرت باور يعلن دخوله الإسلام”.

حضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال محمد الشناوي عن المباراة: "مستعدين، وعملنا معسكر في النمسا لبداية الموسم، فريق اتحاد العاصمة فريق كبير، ونحن سُعداء بوجودنا في بلدنا الثانية ‎السعودية، وبإذن الله نرفع الكأس غداً".