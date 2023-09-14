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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال| مفاجآت في التشكيل المتوقع للأهلي بالسوبر الأفريقي.. ولاعب ألماني بالدوري السعودي يعلن إسلامه

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

 

مفاجآت في التشكيل المتوقع للأهلي بالسوبر الأفريقي| شاهد

كشف الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، تفاصيل تشكيل لاعبي الأهلي في لقاء السوبر الأفريقي.

وقال مصدر، في تصريحات إذاعية لبرنامج “مع شوبير”: “بيرسي تاو على وصول من جنوب أفريقيا للمشاركة في المران الأخير، وموديست خارج التشكيل بنسبة 80%، ويعتبر التشكيل أشبه بآخر مباريات اختتم بها الأهلي الموسم الماضي”.

 

 

لاعب ألماني بالدوري السعودي يعلن إسلامه| شاهد

أعلن أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، دخول لاعب ألماني بالدوري السعودي الإسلام. 

وكتب عبر فيسبوك: “لاعب نادي الطائي السعودي المدافع الألماني روبرت باور يعلن دخوله الإسلام”. 

 

 

مستعدين نرفع الكأس.. الشناوي يعلق على مباراة اتحاد العاصمة بالسوبر الإفريقي

حضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، ومحمد الشناوي، كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال محمد الشناوي عن المباراة: "مستعدين، وعملنا معسكر في النمسا لبداية الموسم، فريق اتحاد العاصمة فريق كبير، ونحن سُعداء بوجودنا في بلدنا الثانية ‎السعودية، وبإذن الله نرفع الكأس غداً".

اتحاد العاصمة الجزائري الإعلامي الرياضي أحمد شوبير التشكيل المتوقع للأهلي الدوري السعودي بالسوبر الإفريقي مارسيل كولر

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