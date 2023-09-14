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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس البرلمان الليبي: ما حل في بلادنا كارثة طبيعية لا مثيل لها

المستشار عقيلة صالح
المستشار عقيلة صالح

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إنّ بلاده حلّت بها كارثة طبيعية لا مثيل لها وقوة قاهرة لا يمكن دفعها.

وأضاف صالح، خلال كلمته بجلسة البرلمان الليبي لمناقشة آثار الفيضانات، والتي نقلتها قناة “القاهرة الإخبارية”، أنّ الكوارث والزلازل والبراكين والحرائق والأوبئة في كل مكان عجزت كل الدول عن منع الأضرار الناجمة عنها، والمطلوب من الجميع طمأنة المواطنين بأنه بعد عسر يسر وبعد الشدة رخاء وأن الأمر كله بيد الله.

وطالب رئيس مجلس النواب الليبي، الحكومة بالمزيد من العمل على حماية المواطنين وراحتهم ورعايتهم وتوفير السكن والعيش الكريم والعلاج المناسب في أسرع وقت ممكن والعمل على تعويض المتضررين والعمل على عودة الوضع أفضل مما كان عليه.
 

مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح الفيضانات الزلازل الحكومة

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