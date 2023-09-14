في حملة مكبرة بالجيزة|ضبط طن ونصف لحوم غير صالحة ورفع 700 حالة إشغال..صور

قام حي الوراق، بقيادة اللواء احمد السكري، رئيس الحي، بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات بالشارع لتيسير الحركة المرورية.

وذلك بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، بتكثيف حملات المتابعة الميدانية للشارع لمنع التعدي على حرم الطريق ومواجهة إشغالات المنشآت التجارية والمقاهي والباعة الجائلين؛ لتحقيق الانضباط بالشارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وأسفرت الحملة عن رفع 700 حالة أشغال.

كما أسفرت الحملة عن ضبط ثلاجة بها طن و نصف لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير محضر بالمضبوطات وجار اتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة.

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