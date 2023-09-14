قائد اتحاد العاصمة: الأهلي معروف عالميا.. ومواجهته صعبة

شدد زين الدين بلعيد، قائد فريق اتحاد العاصمة الجزائري، على صعوبة مباراة فريقه ضد الأهلي، المقرر لها غدا الجمعة، في كأس السوبر الإفريقي بالمملكة العربية السعودية.

وقال بلعيد خلال حوار مع الموقع الرسمي للكاف:" بدأنا تحضيراتنا منذ حوالي شهر من الآن، تعبنا كثيرا خلال استعداداتنا التي أجريناها، ونتمنى أن نكون يوم مباراة كأس السوبر الإفريقي جاهزين بنسبة 100%".

وأضاف:" المباراة ستكون صعبة لأننا سنلعب ضد الأهلي الذي يعتبر فريقا معروفا على الساحة الإفريقية والعالمية، إن شاء الله سنكون قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونقدم المردود الذي يشرف فريقنا اتحاد الجزائر".

وتابع:" لاعبو اتحاد الجزائر يعلمون ماذا ينتظرهم خلال هذه المواجهة، وواعون بحجم المسؤولية، ونأمل أن نكون مستعدين جدا يوم اللقاء، ولما لا التتويج باللقب القاري الثاني، وبدء الموسم الكروي بتتويج جديد، لكي نفرح جماهير نادي اتحاد الجزائر الذين يستحقون الكثير من الألقاب".

واختتم:" أتمنى التوفيق لفريقي اتحاد الجزائر في الموسم الكروي الجديد كله، وليس في المباراة الأولى الخاصة بكأس السوبر الإفريقي فقط، وإن شاء الله أحقق من الجانب الشخصي المزيد من التتويجات مع نادي اتحاد الجزائر".