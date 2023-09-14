وزير الخارجية: اهتمام فرنسي كبير بالحضارة الفرعونية ونتطلع لزيارة ماكرون للقاهرة

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن هناك توافق في الرؤى بين مصر وفرنسا من أجل الوصول إلى حل المشكلات التي تواجه المنطقة، مؤكدًا على اهتمام مصر وتطلعها الكامل لتعزيز وتوثيق التعاون مع فرنسا في القطاع الثقافي والتعليمي، كما أن المشاورات ستكون مستمرة بين البلدين.

وأعرب شكري، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفرنسية عرضته قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر تتطلع لزيارة رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون إلى مصر، وذلك لاستمرار وتيرة الاتصالات على المستويات كافة، وهي تعطي زخمًا وتدفع إلى المزيد من التعاون واستكشاف مجالات تخدم مصلحة البلدين.

وأكد وزير الخارجية، أنه على مستوى الثقافة بين البلدين، هناك اهتمام فرنسي كبير بالحضارة الفرعونية، كذلك اهتمام مصر بالثقافة الفرنسية، ووجود مراكز التعليم الفرنسية في مصر، كلها روابط نعمل على تعزيزها وتنميتها.