برلمانية: موقف مصر مع ليبيا والمغرب يعكس دورها التاريخي في مساندة الأشقاء

قالت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقوات المسلحة وأجهزة الدولة، بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين لدولتي ليبيا والمغرب، بعد تعرضهما لكوارث طبيعية، يؤكد تمامًا موقف مصر الداعم والمساند للأشقاء العرب، موجهة الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسي الذي يقف دائمًا بجانب الأشقاء مهما كانت الصعوبات والتحديات.

وأضافت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، أن التضامن والدعم المصري لدولتي ليبيا والمغرب، يعكس الدور التاريخي للدولة المصرية في مساندة الدول الشقيقة، والتاريخ خير شاهد على ما قدمته مصر لأشقائها.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مصر ستظل السند الدائم للأمة العربية، ولن تتخلى عن أشقائها مهما كان، واصفة موقف مصر مع ليبيا والمغرب بالإنساني النبيل.

واختتمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "مصر دائمًا تمد يد العون والمساندة للأشقاء، وذلك انطلاقًا من المسئولية المشتركة والروابط التاريخية والأخوية، كما أنها الشقيقة الكبرى لأشقائها العرب".