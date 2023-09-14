للناجحين في الدور الثاني.. موعد نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023

تعقد جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، الأحد المقبل في تمام الساعة الثانية بعد الظهر مؤتمرها الصحفي لإعلان نتيجة التنسيق.

موعد نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023.. تعلن رسميا الأحد القادم

كان الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، قد صدق على فتح باب تسجيل الرغبات أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية في تنسيق القبول للعام الدراسي الجديد 2023- 2024م من صباح الخميس الموافق 7 من سبتمبر 2023م، وحتى مساء الثلاثاء الموافق 12 من سبتمبر الجاري؛ صرح بذلك الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مشيرًا إلى أن باب تسجيل الرغبات اتيح من خلال بوابة مصر الرقمية.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب أن تسجيل الرغبات متاح أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول أيضًا؛ حرصًا على مصلحتهم خلال تلك الفترة التي تبدأ من الخميس وتستمر حتى مساء الثلاثاء أمام الطلاب والطالبات بمختلف الشعب (العلمي- الأدبي - الشعبة الإسلامية).

ووجه نائب رئيس الجامعة أبناءه بالدخول والتسجيل من خلال الرابط المرفق لبوابة مصر الرقمية؛ داعيًا لهم بالتوفيق في اختيار الكلية التي تتناسب ومجموعهم ورغبتهم، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم: اضغط هنا