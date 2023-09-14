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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقوبات أمريكية ضد 150 شركة وشخصا من روسيا وتركيا وجورجيا

صدى البلد

فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات على أكثر من 150 شركة وشخصا من روسيا وتركيا وجورجيا في محاولة للقضاء على التهرب وحرمان الكرملين من الوصول إلى التكنولوجيا والمال والقنوات المالية التي تغذي حرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

 

تعد حزمة العقوبات واحدة من أكبر حزمة العقوبات التي فرضتها وزارتا الخارجية والخزانة، وهي الأحدث التي تستهدف الأشخاص والشركات في دول، لا سيما تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، التي تبيع التكنولوجيا الغربية لروسيا والتي يمكن استخدامها لتعزيز جهودها الحربية.

 

ووفقا لما نشرته الأسوشتيد برس، تهدف الحزمة أيضًا إلى عرقلة تطوير قطاع الطاقة الروسي ومصادر النقد المستقبلية، بما في ذلك مشاريع الغاز الطبيعي في القطب الشمالي، فضلاً عن التعدين والمصانع التي تنتج وتصلح الأسلحة الروسية.

 

قال جيمس أوبراين، رئيس مكتب تنسيق العقوبات بوزارة الخارجية، لوكالة أسوشيتد برس: "الغرض من هذا الإجراء هو تقييد قدرة الإنتاج الدفاعي لروسيا وتقليل السيولة التي يتعين عليها دفعها مقابل حربها".  

 

تتضمن الحزمة الأمريكية عقوبات على العديد من الشركات التركية والروسية التي تقول وزارة الخارجية إنها تساعد موسكو في الحصول على المكونات الإلكترونية الأمريكية والأوروبية – مثل رقائق الكمبيوتر والمعالجات – التي يمكن استخدامها في المعدات المدنية والعسكرية.

 

تستهدف الوزارة أيضًا الشركات التركية التي قدمت خدمات إصلاح السفن لشركة تابعة لوزارة الدفاع الروسية.

 

قال أوبراين إن روسيا قبل الحرب كانت تستورد ما يصل إلى 90% من احتياجاتها الإلكترونية من دول تشكل جزءاً من مجموعة الدول السبع ذات الديمقراطيات الغنية، لكن العقوبات خفضت هذا الرقم إلى ما يقرب من 30%.

 

قال ريتشارد كونولي، المتخصص في قطاع الدفاع والاقتصاد الروسي في شركة أكسفورد أناليتيكا لتحليل المخاطر: "من المحتمل أن تملأ روسيا حقيبة كبيرة بمكونات إلكترونية تكفي لإنتاج صواريخ كروز لمدة عام. قال إن روسيا تحصل أيضًا على الكثير من المكونات الإلكترونية من بيلاروسيا.

 

قال توم كيتنج، مدير مركز الجرائم المالية والدراسات الأمنية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: "نحن بحاجة إلى العمل بجدية أكبر مع الشركات في بلداننا لضمان أنها لا تغذي سوق إعادة التصدير".

 

حاولت تركيا تحقيق التوازن في علاقاتها الوثيقة مع كل من روسيا وأوكرانيا، حيث قدمت نفسها كوسيط. تعتمد تركيا بشكل كبير على الطاقة والسياحة الروسية. لكن في العام الماضي، علقت البنوك الحكومية التركية المعاملات من خلال نظام الدفع الروسي، مير، بسبب التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات.

 

الولايات المتحدة الكرملين روسيا وتركيا وجورجيا فلاديمير بوتين

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