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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

2.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

صدى البلد

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي في الإمارات اليوم أكثر من 2.2 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 450 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم منها 99 مبايعة للأراضي بقيمة 869.78 مليون درهم و351 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 781.57 مليون درهم.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 180 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 55.23 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 37.88 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 24 مبايعة بقيمة 129.04 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 30.19 مليون درهم وثالثة في جبل علي الأولى بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 33.4 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيرا مبايعة بقيمة 25.2 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 71 مبايعة بقيمة 58.22 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 45 مبايعة بقيمة 113.65 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 54.44 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 298.77 مليون درهم منها 10 رهون لأراض بقيمة 21.21 مليون درهم و132 رهنا لفلل وشقق بقيمة 277.56 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 41.88 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 36.6 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 34 هبة بقيمة 285.48 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 113.45 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 62.9 مليون درهم.

الامارات دبي دائرة الأراضي الأراضي والأملاك التصرفات العقارية

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