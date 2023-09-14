مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا بختام تعاملات الخميس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 32.31 نقطة ليقفل عند مستوى 11154.54 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 7.3 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 233 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 91 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 131 شركات على تراجع.



وكانت أسهم شركات الدواء، والمصافي، وإكسترا، ووفرة، ووقت اللياقة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أميانتيت، وميدغلف للتأمين، وثمار، والباحة، والصقر للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.55% و9.02% .



فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، وجدوى ريت السعودية، والكيميائية، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ولوبريف، والأهلي، والمنجم هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 295.44 نقطة ليقفل عند مستوى 22808.41 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 34.3 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون و500 ألف سهم.