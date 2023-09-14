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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مساعدة عاجلة من منظمة الصحة العالمية لدعم ضحايا السيول في ليبيا

صدى البلد

قال مدير منظمة الصحة العالمية،  تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، اليوم الخميس، “سنصرف مليوني دولار من صندوقنا للطوارئ لدعم ضحايا السيول في ليبيا”.

وقال الهلال الأحمر الليبي صباح اليوم الخميس، إن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات تجاوز 10 آلاف شخص.

وأضاف الهلال الأحمر في منشور في منصات التواصل الاجتماعي إن الإحصاءات الأولية تشير إلى أن عدد المفقودين تجاوز العشرة آلاف شخص، مضيفاً أن الفرق تعمل بكل قوتها لإنقاذ أكبر عدد ممكن وإعادتهم سالمين.

كما وأعلنت السلطات الليبية مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة من جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.

وتشير إحصائيات غير نهائية إلى أن الفيضانات في مدينة درنة أودت بحياة نحو 2300 شخص. ولا تزال ليبيا تحت وقع الصدمة في أعقاب الفيضانات الكارثية التي خلّفت آلاف الوفيات والمفقودين ودمّرت مدينة درنة في شرقيّ ليبيا.

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