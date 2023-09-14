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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تناشد المانحين تقديم 71.4 مليون دولار للناجين من سيول ليبيا

صدى البلد

قالت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنها ناشدت المانحين تقديم 71.4 مليون دولار للناجين من سيول ليبيا.

ومنذ وقت قليل، قال مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، “سنصرف مليوني دولار من صندوقنا للطوارئ لدعم ضحايا السيول في ليبيا”. 

 وقال الهلال الأحمر الليبي صباح اليوم الخميس، إن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات تجاوز 10 آلاف شخص.  

 وقال الهلال الأحمر الليبي صباح اليوم الخميس، إن عدد المفقودين نتيجة السيول والفيضانات تجاوز 10 آلاف شخص.   

كما أعلنت السلطات الليبية مدينة سوسة الواقعة شرقي البلاد مدينة منكوبة، عقب تعرضها لفيضانات وسيول عارمة من جراء العاصفة "دانيال" المتوسطية التي ضربت منطقة شرقي ليبيا.    

وتشير إحصائيات غير نهائية إلى أن الفيضانات في مدينة درنة أودت بحياة نحو 2300 شخص، ولا تزال ليبيا تحت وقع الصدمة في أعقاب الفيضانات الكارثية التي خلّفت آلاف الوفيات والمفقودين ودمّرت مدينة درنة في شرقيّ ليبيا.

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