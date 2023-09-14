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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لسبب خطير .. دولة أوروبية تحظر بيع هاتف آيفون 12

صدى البلد

أصدرت فرنسا اليوم قرارًا بتوقف بيع هاتف آبل آيفون 12 في الأسواق الفرنسية، بعد أن اكتشفت اختبارات أجرتها الهيئة الفرنسية للتنظيم والتحكم في الاتصالات، أن مستوى الإشعاع الصادر من الهاتف يتجاوز الحدود المسموح بها قانونًا.

وقالت آبل في بيان رسمي إن هاتف آيفون 12، الذي أطلق في عام 2020، حصل على شهادات من عدة هيئات دولية تؤكد تطابقه مع معايير الإشعاع، وأنها تعارض نتائج فرنسا. 

وأثار قرار فرنسا ردود فعل من دول أوروبية أخرى، حيث قالت بلجيكا إنها ستراجع المخاطر الصحية المحتملة المرتبطة بهاتف آيفون 12. حسبما ذكرت “رويترز”.

 

هاتف آيفون 12 هو أول هاتف ذكي من آبل يدعم تقنية الجيل الخامس (5G)، والتي توفر سرعات اتصال عالية وانخفاض في التأخير. ومن المعروف أن تقنية 5G تستخدم موجات راديوية أكثر ترددًا من تقنية 4G، مما يزيد من كثافة الإشعاع.

وقد أثار ذلك قلق بعض المستهلكين والمنظمات حول التأثيرات الصحية للإشعاع على المستخدمين والبيئة. وقد أجرى باحثون عددًا كبيرًا من الدراسات خلال العقدين الماضيين لتقييم المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام الهواتف المحمولة. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، لم يثبت أن استخدام الهاتف المحمول يسبب آثارًا صحية سلبية.

التطورات

وقد نشرت الهيئة الفرنسية للتنظيم والتحكم في الاتصالات أمس الأربعاء، نتائج اختبارات قامت بها على هاتف آيفون 12 في شهر يوليو الماضي. وأظهرت النتائج أن مستوى معامل امتصاص نبضات الموجات، وهو مؤشر يقيس كمية الإشعاع التي يستقبلها جسم الإنسان عند استخدام جهاز لاسلكي، كان أعلى من الحد الأقصى المسموح به في فرنسا، وهو 2 واط/كيلوغرام.

وقالت، إنها أجرت اختبارين على هاتف آيفون 12، أحدهما عندما يكون الهاتف بالقرب من الرأس، والآخر عندما يكون بالقرب من الجذع. وأظهر الاختبار الأول أن إشعاع الرأس كان 2.14 واط/كيلوغرام، وأظهر الاختبار الثاني أن الجذع كان 3.38 واط/كيلوغرام.

وقالت الهيئة الفرنسية، إن هذه النتائج تشير إلى أن هاتف آيفون 12 يخالف المعيار الأوروبي، الذي يحدد مستويات الإشعاع المسموح بها للأجهزة اللاسلكية.

رد آبل

في نفس اليوم، أصدرت آبل بيانًا رسميًا تعارض فيه نتائج الهيئ الفرنسية، وأكدت أن هاتف آيفون 12 يلتزم بجميع معايير الإشعاع المعمول بها دوليًا. وقالت آبل إن هاتف آيفون 12 حصل على شهادات من هيئات مثل المعهد الأوروبي للمعايير في الاتصالات والمعهد الأمريكي للمعايير  واللجنة الدولية لحماية من التعرض للإشعاع غير المؤين، والتي تؤكد أن مستوى الإشعاع للهاتف لا يزيد عن 0.99 واط/كيلوغرام.

وقالت آبل إن اختبارات فرنسا كانت مختلفة عن تلك التي تستخدمها هذه الهيئات، وأنها تثق في جودة منتجاتها وسلامة عملائها.

الصحة العالمية الجيل الخامس 5G بلجيكا آيفون 12 تقنية الجيل الخامس 5G منظمة الصحة العالمية هاتف آبل المخاطر الصحية

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