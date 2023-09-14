كيف ساعد تامر حسني أهالى ضحايا الكوارث الطبيعية فى المغرب وليبيا؟.. صور

حرص الفنان تامر حسني على مساندة أهالى ضحايا الكوارث الطبيعية والتى وقعت فى المغرب وليبيا، وذلك من خلاله مساهمته مع الهلال الأحمر المصري.



ونشر تامر حسني عدد من الصور له أثناء مساهمته مع الهلال الأحمر عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: مساء الخير عليكم شبابنا و كل اهالينا في مصر طبعاً كلنا شوفنا اللي حصل في المغرب و ليبيا و اكيد كلنا في أشد حالات الحزن و نفسنا نعمل حاجة.



وأضاف: كلامي للّي قادر .. واللي مش قادر جزاه الله كل خير لو كثف الدعاء لاهالينا و اخواتنا مش هطول عليكم … يا جماعة عندنا في مصر جمعية الهلال الأحمر المصري بجد ناس ليهم الجنة ان شاء الله انا فخور بيهم أوي و بحبهم أوي من كل قلبي، دول ناس رحيمة وهبوا حياتهم لخدمة الانسانية و كل يوم عندهم شباب جميل متطوع لخدمة الانسانية.



وتابع: الحقيقه ان انا بمشيئة الله دايماً معاهم في كل أزمه بتقابل مصر او اي شعب عربي بس أكيد انا مش كفاية .. اتمنى من كل مصري انه يهتم بالجمعية العظيمة الرحيمة دي و يحاول يقدم اي دعم و لو بسيط ليهم ، و اتمنى ان اللي ميعرفهمش يحاول يعرفهم كويس عشان لو عرفهم و عرف دورهم و ازاي بيخاطروا بحياتهم عشان سلامة و انقاذ البشر هيبصلهم بنظرة عظيمة تانية.



وأختتم كلامه قائلا: من قلبي كل المواساه لاهالينا في المغرب و ليبيا و من ارض مصر بنقولكم كل مصر معاكم و خالص تعازينا لآسر الضحايا من اهالينا و كل الدعاء لعودة و سلامة المفقودين منهم ربنا يصبركم و يحفظكم و يحفظ امتنا العربية.





زلزال المغرب

وحدث زلزال المغرب في منطقة مراكش بالمملكة المغربية، واستطاعت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، رصد الزلزال.

وأوضحت أنه حدث صباح اليوم، السبت الموافق 9 سبتمبر 2023، على بعد 3262 كيلو مترا غرب سيوة، وتقع في منطقة مراكش بالمملكة المغربية فى تمام الساعة الواحدة و11 دقيقة.

إمكانية تأثر مصر بأي توابع نتيجة لزلزال المغرب

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الزلزال بعيد جدا عن مصر، حيث يبعد 3262 كيلو مترا غرب مدينة سيوة المصرية، وأن المعهد لم يصل إليه حتى الآن ما يفيد بوقوع أي خسائر داخل الأراضي المصرية أو الشعور بأي هزات داخلها.