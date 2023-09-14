عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 61% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية لفرنسا خلال عام 2022

الصادرات
الصادرات

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتسجل 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 61%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا2.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  19.2%.


وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها  35%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2022
1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 766.6 مليون دولار.
2. أسمدة بقيمة 328.2 مليون دولار.
3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 216.5 مليون دولار.
4. منتجات كيميائية عضوية وغير عضوية  بقيمة 122.3 مليون دولار.
5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2022
1. حبوب بقيمة 582مليون دولار.
2. منتجات الصيدلة بقيمة 299 مليون دولار.
3. آلات وأجهزة كهربائية وأجهزة آلية بقيمة 232 مليون دولار.
4. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 141 مليون دولار.
5. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 116 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 550.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 276.2 مليون دولار خلال عام  2020/ 2021بنسبة ارتفاع قدرها 99.3%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 120 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 126.1مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض  قدرها 4.8%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر8.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل10.7 مليون دولار خلال العام المالي  2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.

وسجل عدد سكان مصر 105.4 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان فرنسا64.7 مليون نسمة عام 2023.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة فرنسا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 480 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.

الصادرات الصادرات المصرية فرنسا الاحصاء الجهاز المركزي التبادل التجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

الأرصاد تكشف مفاجأة عن التقلبات الجوية خلال الفترة القادمة

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

بسبب الكاف | قرار صادم من كولر ضد صفقة الأهلي الجديدة

ترشيحاتنا

المتحدث العسكري: النجم الساطع أظهر المستوى الراقى للقوات المسلحة.. والسلام له قوة رادعة قادرة على حفظه

مدبولي : توجيهات رئاسية بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة لصالح المستهلك

الكاف يعلن حكام مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي في الكونفيدرالية

الاتحاد الأوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا ترفض رفع العقوبات عن إيران

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يستعرضان جهود مصر لدعم إغاثة الشعب الليبي

بشرى .. معاش إضافي لهذه الفئات بـ قانون التأمينات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. هؤلاء المرضى ممنوعون من أشهر أنواع حلوى المولد

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

الكزبرة على السلطة تحمي من أمراض غير متوقعة| أبرزها هشاشة العظام والكبد

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

فيديو

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

من يتحمل خسارة مصر أمام تونس 3-1 .. اتحاد الكرة أم فيتوريا ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ