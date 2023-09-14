الإحصاء: 61% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية لفرنسا خلال عام 2022

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس الموافق عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا لتسجل 1.8 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 61%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من فرنسا2.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.2%.



وأشار الإحصاء إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وفرنسا لتصل إلى 3.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2.9مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 35%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى فرنسا خلال عام 2022

1. وقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 766.6 مليون دولار.

2. أسمدة بقيمة 328.2 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 216.5 مليون دولار.

4. منتجات كيميائية عضوية وغير عضوية بقيمة 122.3 مليون دولار.

5. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 50.9 مليون دولار .

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من فرنسا خلال عام 2022

1. حبوب بقيمة 582مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 299 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة كهربائية وأجهزة آلية بقيمة 232 مليون دولار.

4. سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 141 مليون دولار.

5. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 116 مليون دولار.

وسجلت قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر 550.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 276.2 مليون دولار خلال عام 2020/ 2021بنسبة ارتفاع قدرها 99.3%.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بفرنسا 120 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 126.1مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.8%، بينما بلغت قيمة تحويلات الفرنسيين العاملين في مصر8.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل10.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 22.5%.

وسجل عدد سكان مصر 105.4 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان فرنسا64.7 مليون نسمة عام 2023.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة فرنسا طبقــاً لتقـديـرات البعثة 480 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.