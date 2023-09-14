"المال الفاسد".. الرئيس التونسي يعلن موقفه بشأن حضور مراقبين من الخارج في الانتخابات

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 أن الانتخابات يفترض أن تكون شفافة ونزيهة بناء على النص القانوني، معلنا موقفه من حضور مراقبين من خارج تونس لمراقبة الانتخابات.

وحذر "سعيد" خلال استقباله الأعضاء الجدد للهيئة العليا للانتخابات الذي أدوا اليمين، من المال الفاسد في الانتخابات والذين يتلونون بكل لون في هذه المرحلة، بحسب ما أوردته صحيفة "الصباح" التونسية.

وأشار الرئيس التونسي إلى ضرورة الانتباه إلى هؤلاء الذين يريدون التحايل على إرادة الشعب بأي طريقة وخاصة عن طريق توزيع الأموال.

وجدد الرئيس اتونسي قيس سعيد رفضه لحضور مراقبين من الخارج لمراقبة العملية الانتخابية في تونس.