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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

زد 2007 يفوز على فاركو بثلاثة أهداف

صدى البلد

فاز فريق ناشئين كرة القدم بنادي زد مواليد 2007 ، علي فريق فاركو بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الجمهورية والتي أقيمت على ملعب فاركو تحت قيادة المدير الفني جيدو هوفمان.

وأحرز أهداف الفوز لفريق نادي زد كلا من: 
معاذ إبراهيم هدف .
عمر وليد "هدفين" .

وحرص كابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين بنادي زد على توجيه التهنئة للاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي علي الفوز اليوم وحرص علي تقديم بعض التعليمات للجهاز الفني من أجل تنفيذها خلال التدريبات .

الجهاز الفني والإداري والطبي للفريق 

المدير الفنى ك/جيدو هوفمان 
مدرب عام ك/ طه فؤاد طه
مدرب ك/ اسلام محمد عبد العزيز
مدرب حراس ك/ خالد سامي
أخصائي د/ محمد حسام الدين
إداري ك/ عمرو كرم 
مدرب أحمال ك /مصطفى محمد 
محلل فني ك/ ايهاب الدجوي
مسؤول مهمات/ حسن عمران

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