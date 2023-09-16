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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قرار عاجل من وزير التموين بشأن رغيف الخبز المدعم.. استهداف للمخابز ومخازن السلع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في إطار جهود الحكومة لتطوير قطاع التموين والتجارة الداخلية، التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع مديري المديريات بالمحافظات لمناقشة سبل تحسين جودة المنتجات التموينية والسلع الأساسية. وجاءت هذه اللقاءات في إطار التركيز على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان توفير منتجات عالية الجودة.

 

 

إجراءات لضمان الجودة

وتم خلال الاجتماع تسليط الضوء على أهمية تشكيل لجان مع وضع خطط أسبوعية لمناطق الاستهداف. هذه اللجان ستقوم بزيارة المطاحن ومخازن السلع التموينية والمخابز للتحقق من جودة المنتجات والامتثال للمواصفات المطلوبة. يأتي هذا ضمن جهود حثيثة للحفاظ على جودة الخبز والسلع التموينية التي توزع للمواطنين.

تعزيز التوزيع والجودة

وفي نفس السياق، أشاد الوزير بمشروع جمعيتي، والذي يعد من المشروعات الناجحة التي نفذتها الوزارة في السنوات الأخيرة. ويهدف هذا المشروع إلى زيادة عدد المنافذ وتطوير شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة، وتوفير فرص العمل للشباب. كما يلعب المنافذ المشاركة دورًا مهمًا في توفير السلع التموينية والغذائية للمواطنين.

حملات رقابية لضبط الأسواق

من جانب آخر، قامت مديرية التموين بالمنيا بشن حملات رقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية. تم خلال هذه الحملات ضبط 52 مخالفة تموينية، وتم مراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة. هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان توفر المنتجات بجودة عالية.

معارض أهلا مدارس 2023
أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن معارض " أهلا مدارس 2023" تنطلق تزامنا مع المعرض الرئيسي على مساحة 6000 متر متضمنا 178 جناحا، وذلك بالتزامن مع معارض مثيلة في عواصم ومراكز المحافظات وتنظمها الغرف التجارية بكل محافظة، بالتنسيق مع المحافظين الذين وفروا مواقع متميزة لهذا الغرض؛ حيث تقوم الغرف بإنشاء وإدارة المنافذ والتنسيق مع الموردين لضمان توافر السلع المخفضة طوال فترة المعارض والتي ستستمر لمدة أسبوعين بالتزامن مع الأوكازيون الصيفي الذي تم مده لنهاية شهر سبتمبر الجاري.

 

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة معرض أهلا مدارس " الرئيسى " بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر بحضور المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك ، وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأيمن العشري رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة.
 

بهذه الجهود، يسعى وزير التموين والتجارة الداخلية ومديري المديريات إلى تحسين جودة المنتجات التموينية وضمان توافرها بشكل مستدام، مما يعزز رفاهية المواطنين ويدعم الاقتصاد المحلي.

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