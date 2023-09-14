عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعارة | مودرن فيوتشر يضم محمد صادق من بيراميدز موسمًا واحدًا

محمد صادق
محمد صادق

نجح مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، برئاسة الدكتور وليد دعبس، في إتمام التعاقد مع محمد صادق لاعب وسط فريق بيراميدز ، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند يقضي بأحقية شراء اللاعب بعد نهاية الموسم.

جاء ذلك القرار بعد إجتماع مع الكابتن هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي ضمن خطة تدعيمات الفريق للموسم الجديد.

ويعد محمد صادق أحد العناصر المميزة بالدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر مع بيراميدز والإسماعيلي.

جدير بالذكر  أن محمد صادق لعب لأندية الاسماعيلي وبيراميدز، وعلى صعيد المنتخبات لعب لمنتخب مصر الاول، ومنتخبي الأولمبي والناشئين.

فيوتشر بيراميدز هيثم عرابي الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

بعد كارثة "دانيال"| عاصفة "التنين" على الأبواب.. هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة مرة أخرى؟

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.. 3 مفاجآت مدوية بقائمة الأحمر

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

قرار جديد ضد مرتضى منصور من القضاء بسبب الخطيب وشوبير

الأرصاد تكشف مفاجأة عن التقلبات الجوية خلال الفترة القادمة

بعد زلزال إرتيريا.. سد النهضة معرض للإنهيار وآثاره 10 أضعاف كارثة ليبيا

اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب ورقم غير متوقع لـ عيار 21

ترشيحاتنا

هل خرج الإعصار دانيال من مصر؟ الأرصاد تجيب

المتحدث العسكري: النجم الساطع أظهر المستوى الراقى للقوات المسلحة.. والسلام له قوة رادعة قادرة على حفظه

مدبولي : توجيهات رئاسية بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة لصالح المستهلك

الكاف يعلن حكام مباراة الزمالك ضد أرتا سولار الجيبوتي في الكونفيدرالية

الاتحاد الأوروبي: فرنسا وبريطانيا وألمانيا ترفض رفع العقوبات عن إيران

وزير الخارجية ونظيره الأمريكي يستعرضان جهود مصر لدعم إغاثة الشعب الليبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. هؤلاء المرضى ممنوعون من أشهر أنواع حلوى المولد

بعيدا عن الانجاب.. ماذا يحدث عند تناول حبوب منع الحمل

الكزبرة على السلطة تحمي من أمراض غير متوقعة| أبرزها هشاشة العظام والكبد

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي

فيديو

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

من يتحمل خسارة مصر أمام تونس 3-1 .. اتحاد الكرة أم فيتوريا ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ