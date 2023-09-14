أشكركم على انتصار اليوم.. زيكينسكي يشيد بتدمير نظام الدفاع الجوي الروسي

أشاد فولوديمير زيلينسكي بما وصفه بتدمير أوكرانيا لنظام دفاع جوي روسي في شبه جزيرة القرم.

قال الزعيم الأوكراني في رسالته المسائية بالفيديو: "ينبغي الإشارة بشكل خاص إلى جميع أفراد جهاز الأمن الأوكراني وكذلك قواتنا البحرية.. أشكركم على انتصار اليوم"، في إشارة إلى تدمير نظام الدفاع الجوي الروسي.

يأتي ذلك بعد يوم من إعلان أوكرانيا أنها ضربت أهدافًا بحرية روسية وبنية تحتية للموانئ في مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، فيما يبدو أنه أكبر هجوم في الحرب على مقر أسطول البحر الأسود الروسي.

أكدت موسكو الهجوم على شبه جزيرة القرم التي استولت عليها روسيا وضمتها عام 2014.

سلط الضوء على القدرات الصاروخية المتنامية لكييف مع استمرار روسيا في قصف أوكرانيا من بعيد بصواريخ طويلة المدى وطائرات بدون طيار هجومية.