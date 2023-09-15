ويل سميث يدعو للتبرع لصالح المتضررين من الزلزال في المغرب| فيديو

ظهر الممثل الأمريكي الشهير ويل سميث في فيديو عبر انستجرام، برفقة اثنين من الشباب المغربي المقيمين في الخارج، ودعى الجميع للتبرع لصالح المتضررين من الزلزال في المغرب.

وقال ويل سميث، إن المخرج عادل العربي و المخرج بلال فلاح من أصل مغربي، ومازالت أسرهما تعيش هناك ويعانون من آثار الزلزال المدمر، وطلب من مشاهدي الفيديو التبرع لصالح البلد العربي.

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حرص الفنان تامر حسني على مساندة أهالى ضحايا الكوارث الطبيعية والتى وقعت فى المغرب وليبيا، وذلك من خلاله مساهمته مع الهلال الأحمر المصري.



ونشر تامر حسني عدد من الصور له أثناء مساهمته مع الهلال الأحمر عبر صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليه قائلا: مساء الخير عليكم شبابنا و كل اهالينا في مصر طبعاً كلنا شوفنا اللي حصل في المغرب و ليبيا و اكيد كلنا في أشد حالات الحزن و نفسنا نعمل حاجة.



وأضاف: كلامي للّي قادر .. واللي مش قادر جزاه الله كل خير لو كثف الدعاء لاهالينا و اخواتنا مش هطول عليكم … يا جماعة عندنا في مصر جمعية الهلال الأحمر المصري بجد ناس ليهم الجنة ان شاء الله انا فخور بيهم أوي و بحبهم أوي من كل قلبي، دول ناس رحيمة وهبوا حياتهم لخدمة الانسانية و كل يوم عندهم شباب جميل متطوع لخدمة الانسانية.



وتابع: الحقيقه ان انا بمشيئة الله دايماً معاهم في كل أزمه بتقابل مصر او اي شعب عربي بس أكيد انا مش كفاية .. اتمنى من كل مصري انه يهتم بالجمعية العظيمة الرحيمة دي و يحاول يقدم اي دعم و لو بسيط ليهم ، و اتمنى ان اللي ميعرفهمش يحاول يعرفهم كويس عشان لو عرفهم و عرف دورهم و ازاي بيخاطروا بحياتهم عشان سلامة و انقاذ البشر هيبصلهم بنظرة عظيمة تانية.