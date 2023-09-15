مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-9-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 15 - 9 - 2023 عدداً من المباريات الهامه ابرزها مباراة الأهلى ضد اتحاد العاصمة فى نهائى كأس السوبر الأفريقى
مواعيد مباريات كأس السوبر الأفريقي
الأهلي X اتحاد الجزائر – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
بومامورو X صن داونز – الساعة 4 عصرا -على قناةbeIN Sports HD 6
المريخ X يانج أفريكانز – الساعة 4 عصرا -على قناةbeIN Sports HD 6
مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية
كويا X أكاديمية أمادو ديالو – الساعة 7 مساء -على قناةbeIN Sports HD 7
الهلال X رايون سبورت – الساعة 9 مساء -على قناةbeIN Sports HD 7
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
رايو فاليكانو X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10 مساء -على قناةbeIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بايرن ميونخ X باير ليفركوزن – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان X نيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري السعودي
الفيحاء X الشباب – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1
الهلال X الرياض – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1
الخليج X الفتح – الساعة 9 مساء على قناة SSC