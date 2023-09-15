مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-9-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 15 - 9 - 2023 عدداً من المباريات الهامه ابرزها مباراة الأهلى ضد اتحاد العاصمة فى نهائى كأس السوبر الأفريقى



مواعيد مباريات كأس السوبر الأفريقي



الأهلي X اتحاد الجزائر – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا



بومامورو X صن داونز – الساعة 4 عصرا -على قناةbeIN Sports HD 6

المريخ X يانج أفريكانز – الساعة 4 عصرا -على قناةbeIN Sports HD 6

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية



كويا X أكاديمية أمادو ديالو – الساعة 7 مساء -على قناةbeIN Sports HD 7

الهلال X رايون سبورت – الساعة 9 مساء -على قناةbeIN Sports HD 7

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



رايو فاليكانو X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10 مساء -على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني



بايرن ميونخ X باير ليفركوزن – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



باريس سان جيرمان X نيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي



الفيحاء X الشباب – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1

الهلال X الرياض – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1

الخليج X الفتح – الساعة 9 مساء على قناة SSC