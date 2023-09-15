عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15-9-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 15 - 9 - 2023 عدداً من المباريات الهامه ابرزها مباراة الأهلى ضد اتحاد العاصمة فى نهائى كأس السوبر الأفريقى
 

مواعيد مباريات كأس السوبر الأفريقي 


الأهلي X اتحاد الجزائر – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

 

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا


بومامورو X صن داونز – الساعة 4 عصرا -على قناةbeIN Sports HD 6    

المريخ X يانج أفريكانز – الساعة 4 عصرا -على قناةbeIN Sports HD 6    

 

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية 


كويا X أكاديمية أمادو ديالو – الساعة 7 مساء -على قناةbeIN Sports HD 7      

   

الهلال X رايون سبورت – الساعة 9 مساء -على قناةbeIN Sports HD 7      

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 


رايو فاليكانو X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10 مساء -على قناةbeIN Sports HD 1                      

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني 


بايرن ميونخ X باير ليفركوزن – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5  

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 


باريس سان جيرمان X نيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2                              

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي 


الفيحاء X الشباب – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1                    

الهلال X الرياض – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1          

الخليج X الفتح – الساعة 9 مساء على قناة SSC

beIN Sports اتحاد الجزائر اتحاد العاصمة ابطال افريقيا الأهلي ضد اتحاد العاصمة الأهلى الدوري السعودي الدوري الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

رسميًا .. 10 ممنوعات بجميع المدارس في العام الجديد

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

قرارعاجل لمنع تكدس الطلاب في المدارس أول يوم حضور

هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

قرش دهب.. القصة الكاملة لهجوم "تايجر شارك" على سيدة مصرية

رضا عبد العال: نجم الأهلي يستحق الانضمام للمنتخب

موضوعات متعلقة

وجدي زين الدين: محتاجين نصور ونسجل كل اللحظات الخالدة لحرب أكتوبر.. فيديو

ترشيحاتنا

500 جنيه|أسعار الذهب تهبط إلى مستويات قياسية الآن قبل قرار حكومي مرتقب

نجل الرئيس الأمريكي يواجه تهمة حيازة سلام ناري بشكل غير قانوني

مفاجأة غير سعيدة للمتهم بالتعدي علي الفنانة مني زكي

أمريكا .. ارتفاع كبير في أسهم بورصة وول ستريت

قرش دهب.. القصة الكاملة لهجوم "تايجر شارك" على سيدة مصرية

الأرصاد الجوية تفجر مفاجأة غير متوقعة عن طقس الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طبيب يحذر من مرض خطير ينتشر بسبب الأعاصير والعواصف

أغرب من الخيال..مقطع فيديو طريف لسيدة تثير الجدل بابتلاعها لسماعة.. إليك التفاصيل

الفرق كبير .. شاهد درة بنفس إطلالة نجمة عالمية تشعل السوشيال ميديا

"أنا عايش".. لقطات من مقطع فيديو مؤثر للحظة إنقاذ طفل ليبي من تحت الأنقاض

فيديو

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

ريتاج تهز العراق.. سيدة أشعلت النار بفتاة عمرها 9 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

اﻟﻤﺰﻳﺪ