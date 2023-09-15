عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

إصابات وتلفيات وخسائر| القصة الكاملة لمهاجمة مجهولين لقرية سياحية في العين السخنة.. “خناقة” عمال

صدى البلد

تم تداول معلومات مثيرة على أحد المواقع الإخبارية، حول هجوم مجهولين على إحدى القرى السياحية في العين السخنة باستخدام الحجارة. وقد تسببت هذه الأخبار في استنفار أجهزة الأمن وتحقيق مكثف لمعرفة ما إذا كان هذا الحادث حقيقيًا أم مجرد شائعة.

 

الخلفية

بدأت هذه القصة عندما ورد بلاغ إلى أجهزة الأمن بمديرية أمن السويس يفيد بوقوع مشاجرة في إحدى القرى السياحية بالعين السخنة. ووفقًا للبلاغ، فإن المشاجرة نشبت بين طرفين؛ الطرف الأول كان يتألف من ثلاثة مشرفين أمن يعملون في القرية، بينما كان الطرف الثاني مالكًا لأحد الشاليهات داخل نفس القرية وثلاثة من عماله.

سبب المشاجرة

ووفقًا للمعلومات المتاحة حتى الآن، يبدو أن المشاجرة بدأت بسبب مخالفة من قبل الطرف الثاني للتعليمات الخاصة بقضاء اليوم الترفيهي داخل القرية. وقد تطورت هذه المخالفة إلى مشادة كلامية، ثم تصاعدت إلى اشتباك بالأيدي بين الطرفين.

الإصابات والتلفيات

نتج عن المشاجرة إصابة ثلاثة من العمال بكدمات وجروح متفرقة. وقد تم تلفيات ببعض محتويات بوابة القرية نتيجة لهذا الاشتباك.

تدخل الأمن والقانون

وبمجرد ورود البلاغ، تدخلت أجهزة الأمن على الفور وضبطت الطرفين المشاركين في المشاجرة. تم استجوابهم وتبادل الإتهامات بينهم. ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للتحقيق في الواقعة.

تظهر الأدلة الأولية أن الحادثة كانت نتيجة لانتهاك للقوانين والتعليمات الخاصة بالقرية السياحية، وليست هناك دلائل على أن هذا الحادث كان هجومًا ممنهجًا من قبل مجهولين. تبقى الأمور قيد التحقيق، وسنوافيكم بالمزيد من المعلومات حال توافرها.

المشاجرة السياحية هجوم مجهولين اجهزة الامن القانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

لحظة بلحظة| شاهد.. مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري بنهائي كأس السوبر الإفريقي

انتهت خلاص| لجنة التظلمات تصدر قرارها النهائي بشأن واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبي.. وهذا تعليق بيراميدز

رسميا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة الآن عبر هذا الرابط

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

استبعاد لاعب من قائمة الأهلي.. مفاجأة كولر في السوبر الإفريقي

الأرصاد تحذر من تقلبات عنيفة.. وتكشف حقيقة اقتراب حدوث عاصفة التنين

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

موضوعات متعلقة

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

مباراة مرتقبة للديوك| هل يعطل منتخب فرنسا مشاركة موديست مع الأهلي؟.. وهذا تاريخه الدولي

يوميًا فيه زلازل بمصر| "البحوث الفلكية" يفجر مفاجأة: الجيزة والقليوبية الأكثر تعرضًا للهزات.. واحذروا من البحر الأحمر

زلزال 7 ريختر خلال أيام| العالم الهولندي يكشف عن كارثة جديدة.. هزة أرضية وتسونامي بالمنطقة

الأهلي يستعد لـ السوبر الإفريقي| موعد انضمام ثنائي الفريق.. وصدمة قوية قبل مواجهة اتحاد العاصمة

قرية مغربية راح نصف سكانها ضحية الزلزال| حكاية أب مكلوم ضحى بوالديه لإنقاذ ابنه: "ماتا أمام عيني"

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

سكة حديد وموانئ وكابل اتصالات| حكاية مشروع الممر الاقتصادي بين إسرائيل والسعودية وأوروبا.. الشرق الأوسط يتغير!

ترشيحاتنا

كريم عفيفي: فكرة فيلم مطرح مطروح جديدة.. ومحمود حميدة راجل عسل

رسميا.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة الآن عبر هذا الرابط

اتحاد العاصمة يتوج بكأس السوبر الإفريقي للمرة الأولى في تاريخه على حساب الأهلي

مدارس حكومية للبيع في تركيا.. ما القصة؟

كريم عفيفي: «بتواصل مع أي حد عامل صفحة على السوشيال باسمي»

بشرى: موقع وقناة صدى البلد عزاز على قلبي جدا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

بملابس ملفتة.. ميريهان حسين تبرز جمالها في جلسة تصوير على البحر

بحضور العوضي وزينة .. أبطال فيلم الإسكندراني يحتفلون بانطلاق تصويره | شاهد

واضحة وملحوظة.. أعراض الحمل في الشهر الثاني

فيديو

أشرف زكي في عزاء والد محمد مهران.. فيديو وصور

كواليس تصوير مشاهد هايدي خالد بمسلسل سفاح الجيزة.. فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ