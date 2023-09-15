إصابات وتلفيات وخسائر| القصة الكاملة لمهاجمة مجهولين لقرية سياحية في العين السخنة.. “خناقة” عمال

تم تداول معلومات مثيرة على أحد المواقع الإخبارية، حول هجوم مجهولين على إحدى القرى السياحية في العين السخنة باستخدام الحجارة. وقد تسببت هذه الأخبار في استنفار أجهزة الأمن وتحقيق مكثف لمعرفة ما إذا كان هذا الحادث حقيقيًا أم مجرد شائعة.

الخلفية

بدأت هذه القصة عندما ورد بلاغ إلى أجهزة الأمن بمديرية أمن السويس يفيد بوقوع مشاجرة في إحدى القرى السياحية بالعين السخنة. ووفقًا للبلاغ، فإن المشاجرة نشبت بين طرفين؛ الطرف الأول كان يتألف من ثلاثة مشرفين أمن يعملون في القرية، بينما كان الطرف الثاني مالكًا لأحد الشاليهات داخل نفس القرية وثلاثة من عماله.

سبب المشاجرة

ووفقًا للمعلومات المتاحة حتى الآن، يبدو أن المشاجرة بدأت بسبب مخالفة من قبل الطرف الثاني للتعليمات الخاصة بقضاء اليوم الترفيهي داخل القرية. وقد تطورت هذه المخالفة إلى مشادة كلامية، ثم تصاعدت إلى اشتباك بالأيدي بين الطرفين.

الإصابات والتلفيات

نتج عن المشاجرة إصابة ثلاثة من العمال بكدمات وجروح متفرقة. وقد تم تلفيات ببعض محتويات بوابة القرية نتيجة لهذا الاشتباك.

تدخل الأمن والقانون

وبمجرد ورود البلاغ، تدخلت أجهزة الأمن على الفور وضبطت الطرفين المشاركين في المشاجرة. تم استجوابهم وتبادل الإتهامات بينهم. ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة للتحقيق في الواقعة.

تظهر الأدلة الأولية أن الحادثة كانت نتيجة لانتهاك للقوانين والتعليمات الخاصة بالقرية السياحية، وليست هناك دلائل على أن هذا الحادث كان هجومًا ممنهجًا من قبل مجهولين. تبقى الأمور قيد التحقيق، وسنوافيكم بالمزيد من المعلومات حال توافرها.