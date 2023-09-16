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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كيف فعلها؟| طفل يبتلع 8 إبر حقن.. والأطباء يتدخلون بـ "فتح بطنه"| تفاصيل مثيرة

صدى البلد

في شمال شرق بيرو، حدثت مأساة صغيرة تجسدت في حياة طفل لا يتجاوز عمره عامين. تلك القصة تعكس مدى مهارة الأطباء والعناية التي يولونها للمرضى الصغار، وفي هذا التقرير، سنتناول قصة إنقاذ حياة هذا الطفل الصغير الذي ابتلع عدة إبر حقن أثناء لعبه، وكيف تمت العملية الطبية لإنقاذه وضمان بقائه سالمًا.
 

 

 

الإبر المبتلعة والعملية الجراحية

فعندما وصل الطفل إلى المستشفى في حالة حرجة، قام الأطباء بإجراء فحوصات أولية واكتشفوا وجود ثماني إبر حقن في جوف بطنه. وكان هذا الاكتشاف صادمًا للعائلة وفريق الرعاية الصحية على حد سواء. تبين أن هذه الإبر كانت مستخدمة عادةً في تطعيم الحيوانات في المزرعة التي تمتلكها عائلة الطفل.

ويعيش الطفل، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، في منطقة تاراتوبو الزراعية، على بعد حوالي 622 كيلومترا من العاصمة ليما.


 

تفاصيل العملية

وبمجرد التأكد من وجود الإبر داخل جسم الطفل، تم تحضيره لعملية جراحية دقيقة. تم فتح بطن الطفل بعناية، وبالفعل، تم العثور على الإبر الثمانية التي ابتلعها. كانت هذه الإبر مصنوعة من المعدن وذات حجم صغير، وبسبب حجمها الصغير، كانت تشكل تهديدًا حقيقيًا لصحة الطفل.

الطبيب إفراين سالاسار، الذي أجرى العملية، قال في تصريحاته: "عندما كنا في غرفة العمليات وفتحنا بطن الطفل، وجدنا تلك القطع المعدنية، وأدركنا أنها كانت في الحقيقة إبرا". تمت العملية بنجاح ودون أي مضاعفات، مما أسهم في إنقاذ حياة الطفل.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن حياة الطفل ليست في خطر بعد الجراحة.


 

تعليق والدة الطفل

وفيما يتعلق بكيفية ابتلاع الإبر، قالت والدة الطفل: "ربما ابتلعها عندما كان يلعب هناك". إن هذه الحادثة تجعل الأهل ينبغي لهم دائمًا مراقبة أطفالهم أثناء لعبهم خاصة إذا كانوا في أماكن قريبة من أدوات أو مواد خطرة.

القصة تذكير للجميع

وتعكس قصة إنقاذ حياة هذا الطفل الصغير التفاني والكفاءة العالية للأطباء في بيرو. إن العناية الفائقة والخبرة الطبية ساهمت في الحفاظ على حياة هذا الطفل ومستقبله المشرق. إن هذه القصة تذكير للجميع بأهمية متابعة أطفالنا وحمايتهم من المخاطر المحتملة.

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