تعليق مثير من عدلي القيعي على تصريحات حازم إمام حول خروج لاعبي الأهلي والمنتخب

علق عدلي القيعي رئيس شركة كرة القدم بالأهلي المصري، على تصريحات حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وأكد إمام عبر قناة أون تايم سبورتس عقب خسارة مصر 1-3 أمام تونس، أن الأولوية في المرحلة القادمة لصالح المنتخب، ولن يتم ترك لاعبين للأندية عقب قرار إعفاء لاعبي الأهلي من ودية تونس للإعداد لمواجهة السوبر الأفريقي ضد اتحاد العاصمة.

وقال القيعي عبر قناة الأهلي "عندما يتحدث حازم إمام في كرة القدم فقط يكون الكلام موضوعيا للغاية".

ونوه "لقد ذكر مجموعة أسباب موضوعية لخسارة مصر أمام تونس، على رأسها أن الجميع في بداية الموسم، ولسنا في أفضل أحوالنا".

وتابع "معنى كلام حازم إمام أنه يتحدث عن خروج لاعبي الأهلي ولن يسمح بذلك مستقبلا، لكن الهزيمة ليست لهذا السبب".

وأضاف "منتخب مصر يجب أن يحدد أهدافه من اللقاءات الودية، ولكن لماذا نستقدم تونس للعب ضدها في هذه اللحظة إذا كنت سأحزن من النتيجة؟".

وزاد "هل حشد الاتحاد المصري، الجماهير وطالبهم بالحضور لدعم مصر؟ هل قدم تخفيضات لأسعار تذاكر الجماهير؟ اتحاد الكرة أعطى رسالة بنفسه للجميع بأن اللقاء تحصيل حاصل".

وأكد أن نغمة تأثير خروج لاعبي الأهلي خطر، لأنه يقلل من قيمة باقي اللاعبين في منتخب مصر، موضحا أن التجربة تصنع مجموعة نجوم واكتشافات، وأبرز دليل محمد عبد المنعم رغم مشاركته كظهير أيمن في البداية.

وتابع "الحديث عن مجاملة الأهلي نغمة مرفوضة. أول تأجيل في مباريات الدوري الجديد لصالح الزمالك وبيراميدز لارتباطاتهما الأفريقية".

وأشار إلى أن البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب بيراميدز، يلمح لمجاملة الأهلي ويتحدث عن العدالة لكي يحصل على أعذار وقت الخسارة.