من شيرين لـ ميادة الحناوي.. إغماء وسقوط المطربات مشهد متكرر على المسرح

تعرضت الفنانة ميادة الحناوي لموقف محرج في بداية حفلها بجدة أمس الخميس، بعد سقوطها على المسرح بعدما حاول المايسترو هاني فرحات مساعدتها.

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لم تتمالك ميادة الحناوي نفسها أثناء محاولة الصعود لدرجة عالية على المسرح وسقطت لكن المايسترو هاني فرحات كان متواجدا لمساعدتها، ثم تمالكت نفسها وصعدت وقدمت تحية للجمهور وللهيئة العامة للترفيه على استضافتها.

وسقطت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أثناء إحيائها حفلا في دبي، وقالت معلقة على ذلك: "ما يقع إلا الشاطر.. وهيسيبوا الحفلة وهيقولوا شيرين وقعت".

أما النجمة إليسا فسقطت أثناء غنائها على مسرح دبي في حفل عام 2018، حيث كانت في فترة علاج من سرطان الثدي.

وبعد شفاء إليسا وتصويرها كليب "إلى كل اللي بيحبوني" الذي أعلنت به عن معركتها مع سرطان الثدي، كان الكليب يتضمن مشهد سقوط إليسا على المسرح، وهو ما كشفت تفاصيله فيما بعد بسبب جلسات علاج سرطان الثدي.