عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

من شيرين لـ ميادة الحناوي.. إغماء وسقوط المطربات مشهد متكرر على المسرح

صدى البلد

تعرضت الفنانة ميادة الحناوي لموقف محرج في بداية حفلها بجدة أمس الخميس، بعد سقوطها على المسرح بعدما حاول المايسترو هاني فرحات مساعدتها.

شاهد الفيديو:

لم تتمالك ميادة الحناوي نفسها أثناء محاولة الصعود لدرجة عالية على المسرح وسقطت لكن المايسترو هاني فرحات كان متواجدا لمساعدتها، ثم تمالكت نفسها وصعدت وقدمت تحية للجمهور وللهيئة العامة للترفيه على استضافتها.

وسقطت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أثناء إحيائها حفلا في دبي، وقالت معلقة على ذلك: "ما يقع إلا الشاطر.. وهيسيبوا الحفلة وهيقولوا شيرين وقعت".

أما النجمة إليسا فسقطت أثناء غنائها على مسرح دبي في حفل عام 2018، حيث كانت في فترة علاج من سرطان الثدي.

وبعد شفاء إليسا وتصويرها كليب "إلى كل اللي بيحبوني" الذي أعلنت به عن معركتها مع سرطان الثدي، كان الكليب يتضمن مشهد سقوط إليسا على المسرح، وهو ما كشفت تفاصيله فيما بعد بسبب جلسات علاج سرطان الثدي.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن نجم سيراميكا كليوباترا مع الأهلي.. تفاصيل

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

السوبر الإفريقي يا أهلي| "بركات" غاضب من مدرب اتحاد العاصمة.. و"البلدوزر" يكشف الأوراق الرابحة

تهددها بمصير درنة الليبية.. عاصفة جديدة تتجه لهذا البلد

موضوعات متعلقة

لن تصدق.. قرية مصرية تفقد 74 من أبنائها في إعصار ليبيا|تفاصيل صعبة

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

موعد زلزال مصر بعد فاجعة المغرب.. البحوث الفلكية يحسم الأمر

ترشيحاتنا

وفاة و9 مصابين .. الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة عمالة زراعية بالبحيرة

حل لغز عن مرض الزهايمر حيّر العلماء عقودًا

كل عيل من راجل.. قهوجي المنيرة مصدوم من حقيقة نسب أبنائه الأربعة

رضيعة بـ الحبل السُري| انتشار فيديو مثير بعد زلزال المغرب وإعصار ليبيا

كرم أهالي الشرقية.. المواطنون يتبرعون بأراض لإقامة مشاريع حياة كريمة

مؤشرات صعبة.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن اقتصاد لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلاوة المولد.. الكمية المناسبة لكل شخص

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023

تعويض مليار دولار لسبب غير مألوف | دعوى صادمة في محكمة أسترالية

نشرة المرأة والصحة.. أخطاء تؤدي إلى شيخوخة البشرة وأقراط غادة عبد الرازق في تحت الحزام تثير ضجة

فيديو

شكلى حلو.. تعليق صادم من ابنة رانيا يوسف على ارتدائها فستان البطانة

من شيرين لـ ميادة الحناوي.. إغماء وسقوط المطربات مشهد متكرر على المسرح

اقتراب عاصفة التنين وانشقاق طبقات الأرض | ماذا يحدث ؟

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان المرحلة الختامية للنجم الساطع 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ