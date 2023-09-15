المشاركة الإيجابية للمرأة في الانتخابات.. لقاء توعوي بمدينة رأس غارب

شارك فرع المجلس القومي للمرأة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع قسم شئون المرأة بالادارة الاجتماعية بمدينة رأس غارب، في عقد لقاء توعوي بعنوان "المشاركة الايجابية للمرأة في الانتخابات الرئاسية"، وذلك بمقر جمعية أبناء البراهمة الخيرية بمدينة رأس غارب.

حاضر اللقاء، شريف عمر، مدير الادارة الاجتماعية، والذي تحدث عن المستقبل الأفضل لأولادنا، وهو من خلال تربية الأبناء على كيفية المحافظة على البيت الصغير، وكذلك بيتنا الكبير وهي مصرنا الغالية، وان نكون قدوة لأولادنا في مشاركة ايجابية في الانتخابات الرئاسية، كما تحدث عن أن المرأة المصرية صاحبة دور مهم في صناعة مستقبل مصر.

وتحدثت الدكتورة سماح حامد، دكتورة الصحة النفسية والارشاد الاسري، عن التربية الايجابية للأطفال وكيف نعودهم على تحمل المسئولية من الصغر، وكيف تقود التربية الايجابية إلى تنشئة شباب ناجح لمستقبل مصر.