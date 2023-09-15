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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

العالم يترقب ظهور نيمار الأول مع الهلال أمام الرياض

نيمار
نيمار

يستعد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لخوض مباراته الأولى مع نادي الهلال، اليوم الجمعة، أمام الرياض في المباراة المقرر لها الجمعة، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وانضم نيمار لنادي الهلال السعودي هذا الصيف قادمًا من باريس سان جيرمان.


وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية، أنه من المنتظر أن تسجل مباراة الرياض المشاركة الأولى للبرازيلي نيمار بعد تعافيه من الإصابة ومشاركته مع منتخب بلاده في مباراتين ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.


وأضافت أن الهلال يطمح في استثمار فترته الجيدة بعد أن نجح في حسم الكلاسيكو أمام الاتحاد 4-3 قبل فترة التوقف، وتحقيق انتصاره الرابع تواليا في مشواره نحو استعادة اللقب الغائب في الموسم الماضي.


ولفتت إلى الهلال يعول على كتيبة مميزة من النجوم بجانب نيمار وفي مقدمتها الصربي ألكسندر ميتروفيتش ومواطنه سيرجي سافيتش والسنغالي كاليدو كوليبالي، إضافة إلى عدد من الأسماء المحلية المميزة على غرار سالم الدوسري وسعود عبد الحميد، للزحف نحو الصدارة.


ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، خلف اتحاد جدة متصدر الترتيب بـ15 نقطة.

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