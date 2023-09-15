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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإعلام البحريني يحتفي بزيارة وزير الشباب والرياضة وحصوله على جائزة رواد العمل التطوعي

صدى البلد

حظيت زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، للمملكة البحرينية بتغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام البحرينية التي استعرضت إنجازات وزير الشباب والرياضة ودوره البارز في تعزيز ملف الشباب والرياضة في مصر والوطن العربي.

وتميزت الزيارة بتكريم الدكتور أشرف صبحي بجائزة سمو الشيخ عيسى بن على آل خليفة لرواد العمل التطوعي في نسختها الثالثة عشر بمملكة البحرين، وهي جائزة هامة تمنح للأفراد الذين يسهمون بشكل بارز في العمل التطوعي وتحقيق التنمية المستدامة في مجتمعاتهم، وتم استعراض تفاصيل الجائزة وأهميتها في تحفيز الشباب على العمل التطوعي وتقديم المساعدة للآخرين.

تفاعلت وسائل الإعلام البحرينية بشكل كبير مع هذه الزيارة وحصول وزير الشباب والرياضة على الجائزة، حيث نشرت تقارير ومقابلات مع الدكتور أشرف صبحي، مسلطةً الضوء على إنجازاته ومساهماته في تطوير الشباب والرياضة في مصر، كما تم تسليط الضوء على أهمية التعاون الثنائي بين مصر والبحرين في مجالات الشباب والرياضة، وتبادل الخبرات والمعرفة بين البلدين.


وتضمنت تلك المقابلات لقاء سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفه النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ولقاء السيدة/ روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب بمملكة البحرين، كما شهدت تلك المقابلات لقاء الدكتور أشرف صبحي عدداً من الشباب المصري المقيمين بمملكة البحرين.

وتحدث الدكتور أشرف صبحي خلال اللقاءات عن أهمية التعاون بين البلدين، وضرورة العمل المشترك بين البلدين في نشر الثقافة الرياضية وتعزيز قيم العمل التطوعي، معرباً عن شكره وامتنانه للبحرين على هذا التكريم وحفاوة الإستقبال التي حظي بها خلال زيارته.

تأتي هذه الزيارة والاحتفاء الإعلامي بوزير الشباب والرياضة المصري كتأكيد للعلاقات القوية بين مصر والبحرين وتبادل الخبرات والتعاون في مجالات الشباب والرياضة، ويشكل هذا النموذج الإيجابي للتعاون بين البلدين مثالًا يحتذى به في تعزيز التضامن الإقليمي والتنمية المستدامة بين الدول العربية.

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