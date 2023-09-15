صحف السعودية| الأرصاد تحذر من طقس هذه المناطق.. خادم الحرمين وولي العهد يتسلمان رسالتين من الرئيس الإيراني.. عدد المعمرين في اليابان يتجاوز 92 ألف شخص للمرة الأولى

الأرصاد السعودية تحذر من طقس هذه المناطق

ارتفاع الناتج الصناعي بنسبة 4.5% في أغسطس الماضي في الصين

سيطرة الجيش الاوكراني على قرية أندرييفكا

عدد المُعمّرين في اليابان يتجاوز 92 ألفاً للمرة الأولى

خادم الحرمين وولي العهد يتسلمان رسالتين من الرئيس الإيراني

نشرت صحف السعودية ،اليوم الجمعة ، أهم الاخبار المحلية والدولية التي تهم المواطن العربي.



صحيفة المدينة

نشرت صحيفة المدينة عن تحذيرات الأرصاد السعودية عن طقس اليوم وقالت في تقريرها بأن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة تؤدي الى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير ، الباحة ومكة المكرمة, ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين وربع على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي و الأوسط وتكون شرقية إلى جنوبية شرقية تتحول مساءً جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي, وحالة البحر متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.



كما نشرت المدينة عن إظهار بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين، اليوم، ارتفاع الناتج الصناعي ذي القيمة المضافة بالبلاد، بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس الماضي.

وقالت الهيئة، إن الناتج الصناعي للبلاد ارتفع بنسبة 3.9% على أساس سنوي خلال المدة من يناير وحتى أغسطس الماضي 2023.

من جانبها، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الناتج الصناعي يستخدم في قياس نشاط الشركات التي تصل إيرادات الأعمال الرئيسية لكل منها إلى 20 مليون يوان، على الأقل (حوالي 2.97مليون دولار أمريكي).

الرياض

نشرت صحيفة الرياض عن إعلان الجيش الاوكراني اليوم أن قواته سيطرت على قرية أندرييفكا في شرق البلاد.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقرير صباحي "استولت القوات خلال العمليات الهجومية على أندرييفكا في منطقة دونيتسك"، وأضافت أن القوات الأوكرانية كبدت نظيرتها الروسية خسائر مادية وبشرية كبيرة، كما حصنت بعض المناطق.

كما نشرت الرياض عن ظهور تقرير حكومي ياباني أن عدد المعمرين في اليابان تجاوز 92 ألف شخص للمرة الأولى، في رقم قياسي للعام الـ53 على التوالي.

وأعلنت وزارة الصحة في طوكيو أن عدد الأشخاص الذين تجاوزوت أعمارهم مئة عام ارتفع بواقع 1613 مقارنة بعام سابق، ليبلغ 92 ألفا و139 شخص.

ووفقا لأحدث استطلاع، يشكل عدد النساء قرابة الـ88 % من إجمالي المعمرين، ويبلغ متوسط عمر للنساء في اليابان نحو 87 عاما، والرجال نحو 81 عاما.

وشهدت اليابان زيادة سريعة في عدد المعمرين منذ أحصت الحكومة أول مرة وجود 153 شخصا تجاوزوا المئة عام في 1963. ووفقا للأرقام الرسمية، تجاوز العدد عشرة آلاف في 1998 و50 ألفا في 2012.

وتواجه اليابان عبئا ديموغرافيا متزايدا بعد عقود من الشيخوخة السريعة وتراجع معدلات المواليد. وتعد وتيرة الشيخوخة في اليابان، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، أسرع من أي دولة صناعية أخرى.

ويتقلص عدد سكان اليابان بوتيرة قياسية، وقد تراجع تعدادهم العام الماضي بواقع 801 ألف نسمة عن العام السابق عليه، إلى 4ر122 مليون نسمة، وهو أشد تراجع منذ بدء تسجيل بيانات مماثلة.

اليوم

نشرت صحيفة اليوم عن ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 10 أشهر اليوم الجمعة، بعد أن خفضت الصين متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك لتعزيز انتعاشها الاقتصادي، ووسط توقعات بقرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة عالميًا.

وبحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 46 سنتًا بما يعادل 0.5% إلى 94.16 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.6% إلى 90.74 دولار، وهذا أعلى مستوى تداول للخامين القياسيين منذ نوفمبر الماضي.

قالت تينا تنج المحللة في (سي.إم.سي) إن خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي في الصين أسهم في رفع أسعار الطاقة والمعادن الصناعية بشكل عام، وإن بيانات الإنتاج الصناعي الصيني ومبيعات التجزئة قد تكون محركًا للسوق في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وأدت المخاوف المستمرة بشأن العرض، وتوقعات بإبقاء البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير، إلى وضع أسعار النفط على الطريق الصحيح لتغلق مرتفعة للأسبوع الثالث على التوالي.

الوطن

نشرت صحيفة الوطن عن تلقي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رسالتين من الرئيس الإيراني.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالتين، من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ،الرئيس إبراهيم رئيسي، تتصلان بالعلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

تسلم الرسالتين، نيابة عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله في الرياض، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة الدكتور علي رضا عنايتي.

ورحّب الخريجي خلال الاستقبال بالسفير متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الآسيوية السفير محمد المطرفي.

المواطن

نشرت صحيفة المواطن عن إحباط الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان تهريب 43 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

كما أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تهريب 66 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.