الأمن يداهم مصنعي حلوي المولد الفاسدة والمنظفات المغشوشة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط العديد من القضايا التموينية وذلك في إطار مكافحة ظاهرة الغش التجاري.



فقد تم ضبط صاحب مصنع ومخزن حلوى كائن بدائرة قسم شرطة شبرا لإدارته المصنع بدون ترخيص .

وتبين من الفحص حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "حلوى المولد" منتهية الصلاحية ، مجهولة المصدر ، وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المخزن على عدد 8700 قطعة حلوى وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



كما تم ضبط صاحب مصنع منظفات صناعية كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث لإدارته المصنع بدون ترخيص .

وتبين من الفحص حيازته كميه كبيرة من المنظفات الصناعية بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وعُثر بداخل المصنع على 3,150 ألاف لتر صابون سائل - 500 لتر منظف - 625 كيلو جرام ملح طعام - 25 كيلو جرام صودا كاوية - 7 كيلو جرام "ألوان صناعية - روائح" وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

وبمواجهته إعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المنظفات الصناعية وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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