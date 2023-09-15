إضراب عمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة

بدأ عمال صناعة السيارات في أمريكا سلسلة من الإضرابات بعد أن فشلت نقابتهم في التوصل إلى اتفاق مع أكبر ثلاث شركات مصنعة في الولايات المتحدة بشأن عقد جديد، مما أدى إلى إطلاق أكثر التحركات العمالية الصناعية طموحًا منذ عقود.

انتهى الموعد النهائي للمحادثات بين فورد وجنرال موتورز وستيلانتس واتحاد عمال السيارات عند منتصف ليل الخميس، مع بقاء الجانبين متباعدين بشأن أولويات العقود الجديدة للنقابة، وفق تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية اليوم الجمعة.

ويتم تنسيق الإضراب- الذي يمثل المرة الأولى التي يتم فيها استهداف شركات صناعة السيارات الثلاث في ديترويت الثلاثة في نفس الوقت - من قبل رئيس الاتحاد شون فاين. وقال إنه يعتزم إطلاق سلسلة من الضربات "الاحتياطية" المحدودة والمستهدفة لإغلاق مصانع السيارات الفردية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وبدأت الإضرابات عند منتصف الليل في مصنع جنرال موتورز في وينتزفيل بولاية ميسوري، ومصنع ستيلانتيس في توليدو، أوهايو، ومصنع تجميع فورد في واين، ميشيجان.

وهي تضم مجتمعة 12.700 عامل في المصانع، والتي تعتبر بالغة الأهمية لإنتاج بعض المركبات الأكثر ربحية في ديترويت الثلاثة بما في ذلك فورد برونكو، وجيب رانجلر، وشاحنة بيك أب شيفروليه كولورادو.

وقال فاين خلال بث مباشر مساء الخميس، قبل أقل من ساعتين من بدء الإضراب: “هذه هي اللحظة الحاسمة بالنسبة لنا”.

وقال فاين إنه سينضم إلى خط الاعتصام في مصنع واين عندما يبدأ العمل في منتصف الليل ولم يستبعد توسيع نطاق الضربات إلى ما هو أبعد من الأهداف الثلاثة الأولية.

لدى الاتحاد صندوق إضراب بقيمة 825 مليون دولار من المقرر أن يعوض العمال بمبلغ 500 دولار أسبوعيًا أثناء الإضراب ويمكن أن يدعم جميع أعضائه لمدة ثلاثة أشهر تقريبًا.

وتنظيم الإضرابات بدلا من انسحاب جميع الأعضاء البالغ عددهم 150 ألف عضو في وقت واحد سيسمح للنقابة بتوسيع هذه الموارد، وفق تقرير الجارديان.

ومن بين مطالب النقابة زيادة الأجور بنسبة 40%، وإنهاء الفجوة بين العمال، حيث يحصل بعض العمال على أجور أقل من غيرهم، واستعادة الامتيازات من العقود السابقة مثل المزايا الطبية للمتقاعدين، والمزيد من الإجازات مدفوعة الأجر وحقوق العمال المتضررين من إغلاق المصانع.