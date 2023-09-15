مجدي عبد الغني يطرح سؤالا على الجمهور حول مباراة السوبر الإفريقي

طرح الإعلامي مجدي عبد الغني سؤالاً بمناسبة مباراة السوبر الإفريقي اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني: "في رأيك - ما هو التشكيل الأنسب للأهلي في مباراة السوبر الإفريقي اليوم؟".

وعلق الإعلامي مجدي عبد الغني علي مباراة الأهلي اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني: "الأهلي صاحب الـ 25 لقب قاري يسعي للفوز بكأس السوبر الأفريقي الليلة لمواصلة ملاحقة ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجاً بالبطولات القارية في العالم بـ 29 بطولة".

علقت الإعلامية فرح سعيد، على مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم، في بطولة كأس السوبر الافريقي، قائلة: النادي الأهلي اليوم يمثل مصر وعلينا جميعا تشجيعه اليوم.